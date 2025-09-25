Пенсионерку из Бурятии оставили без забора и огорода после ремонта теплотрассы

В Бурятии жительницу поселка Таксимо Муйского района Татьяну Ильину оставили без забора и огорода после ремонта теплотрассы. Работы прошли еще в августе прошлого года, но разруха стоит до сих пор, сообщает Народный фронт.

Чтобы провести ремонт, специалисты снесли забор, разрушили теплицу и грядки, уничтожили кусты смородины, крыжовника и облепихи.

«Перед началом работ к нам приходил замглавы администрации по коммунальному хозяйству. Он просил разрешение приехать на участок и провести все эти работы. Пообещал, что все восстановят, не будет никаких недоразумений. Но никто ничего не восстановил», - пожаловалась пенсионерка.

Сейчас в администрации района хозяйке участка предлагают компенсировать весь ущерб через суд. Татьяна же обратилась на Прямую линию президента.

«Народный фронт направил запрос в прокуратуру района. Просим помочь добиться справедливости», - заключили в ОНФ по РБ.