Бабушку в Улан-Удэ запугали расправой с сыном и выманили накопления

В полицию обратилась 83-летняя жительница г. Улан-Удэ, которая перевела мошенникам 310 тысяч рублей. Пожилая женщина слишком поздно поняла, что имеет дело с аферистами.

Началось все со звонка из поликлиники. Мужчина сообщил, что записывает её на приём к врачу и попросил продиктовать паспортные данные. Вскоре после этого пенсионерке позвонила «инспектор по контролю международных звонков» и адвокат, убедившие женщину, что на ее имя была оформлена карта, на которую поступили похищенные у третьего лица денежные средства в крупном размере. Деньги якобы были переведены лицу, причастному к экстремистской деятельности.

Мошенники сказали бабушке, что к ней может приехать полиция с обыском и начали выяснять, есть ли у неё наличные деньги. После того как женщина ответила отрицательно, собеседник стал угрожать уголовной ответственностью её сыну. Под давлением она сообщила им, что у нее есть 320 тысяч рублей, которые немного погодя перевела на «безопасный счёт» для временного хранения.

