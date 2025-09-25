Общество 25.09.2025 в 12:01

Бабушку в Улан-Удэ запугали расправой с сыном и выманили накопления

Мошенникам она перевела более 300 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бабушку в Улан-Удэ запугали расправой с сыном и выманили накопления

В полицию обратилась 83-летняя жительница г. Улан-Удэ, которая перевела мошенникам 310 тысяч рублей. Пожилая женщина слишком поздно поняла, что имеет дело с аферистами.

Началось все со звонка из поликлиники. Мужчина сообщил, что записывает её на приём к врачу и попросил продиктовать паспортные данные. Вскоре после этого пенсионерке позвонила «инспектор по контролю международных звонков» и адвокат, убедившие женщину, что на ее имя была оформлена карта, на которую поступили похищенные у третьего лица денежные средства в крупном размере. Деньги якобы были переведены лицу, причастному к экстремистской деятельности.

Мошенники сказали бабушке, что к ней может приехать полиция с обыском и начали выяснять, есть ли у неё наличные деньги. После того как женщина ответила отрицательно, собеседник стал угрожать уголовной ответственностью её сыну. Под давлением она сообщила им, что у нее есть 320 тысяч рублей, которые немного погодя перевела на «безопасный счёт» для временного хранения.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
Выяснилось, что одну из пекарен временно закрыли
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
Операцию провели нейрохирурги БСМП
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
Техника была произведена в республике
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
Также гендиректор компаний схлопотал крупный штраф
26.09.2025 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru