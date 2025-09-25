В колонию Бурятии наведался консул Киргизии

Консул Кыргызской Республики наведался в исправительную колонию № 8 в Бурятии. В рамках рабочего визита Азамат Омуралиев встретился с осужденными из Киргизии, чтобы оказать им консульскую поддержку.

Дипломат подробно рассказал заключенным о праве на подачу ходатайства о перемещении для дальнейшего отбывания наказания на родине. Он разъяснил, как проходит процедура рассмотрения таких ходатайств и какие документы необходимо предоставить.

Осужденные задали консулу интересующие их вопросы по части правовых аспектов отбывания наказания и др.

«Подобные визиты способствуют соблюдению прав осужденных иностранных граждан и поддерживают их связь с родиной», - заявили в УФСИН по Бурятии.