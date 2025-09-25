За вылов пяти омулей в Бурятии на рыбака завели уголовное дело

В Кабанском районе Бурятии полицейские задержали сельского жителя, который рыбачил в нерестовый период. На мужчину завели уголовное дело и обвиняют в браконьерстве.

- Задержанный 51-летний житель села Шигаево использовал для ловли омуля и леща сети кустарного производства. По его словам, улов предназначался для личного потребления. Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценен более чем в 37 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Фото: МВД РБ