В Бурятии отловили собаку, налетевшую на 83-летнюю женщину

В Заиграевском районе отловили агрессивную собаку с ошейником, которая ранее напала на 83-летнюю женщину в СНТ «60 лет Бурятии». Напомним, пенсионерка получила укусы.

Отлов состоялся сегодня, 25 сентября. На место выезжала подрядная организация ИП Жихарева Э.Д.

«Далее животное будет помещено на карантин. По истечении 10 дней оно перейдёт на пожизненное содержание в приют «Право на жизнь», - отметили в администрации района.