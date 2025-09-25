Общество 25.09.2025 в 12:19

В Бурятии отловили собаку, налетевшую на 83-летнюю женщину

После карантина пса отправят в приют
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии отловили собаку, налетевшую на 83-летнюю женщину
Фото: Заиграево-инфо.24/7

В Заиграевском районе отловили агрессивную собаку с ошейником, которая ранее напала на 83-летнюю женщину в СНТ «60 лет Бурятии». Напомним, пенсионерка получила укусы.

Отлов состоялся сегодня, 25 сентября. На место выезжала подрядная организация ИП Жихарева Э.Д.

«Далее животное будет помещено на карантин. По истечении 10 дней оно перейдёт на пожизненное содержание в приют «Право на жизнь», - отметили в администрации района.

Теги
отлов собак

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
Выяснилось, что одну из пекарен временно закрыли
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
Операцию провели нейрохирурги БСМП
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
Техника была произведена в республике
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
Также гендиректор компаний схлопотал крупный штраф
26.09.2025 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru