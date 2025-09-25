Общество 25.09.2025 в 14:45
В Бурятии ищут водителя, которого унесла Правая Мама
Мужчина утонул, когда пересекал реку на машине
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии выехали на поиски 39-летнего мужчины, который 20 сентября утонул при пересечении реки Правая Мама на автомобиле «Урал». Водителя унесло течением.
Трагедия произошла в труднодоступной горной местности. Напомним, машина заглохла, мужчина был работником ООО «КварцЗолото».
Как сообщает телеграм-канал «Северобайкалье-инфо.24/7», на его поиски выдвинулись четыре спасателя Северобайкальского ПСП.
