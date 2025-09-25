Общество 25.09.2025 в 17:11

На Новый год жители Бурятии будут отдыхать 12 дней подряд

Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Текст: Елена Кокорина
На Новый год жители Бурятии будут отдыхать 12 дней подряд

Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году. 24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому новогодние каникулы будут длиться целых 12 дней – с 31 декабря и до 11 января.

Связано это с тем, что в следующем году нерабочие праздничные дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их решили перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.

На празднование 23 февраля и 8 марта уйдет по три дня - с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

На майских будет по три выходных с пятидневной рабочей неделей между ними - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Три выходных подряд выпадает и на первый месяц лета - с 12 по 14 июня.

В ноябре будет всего один праздничный выходной – 4 ноября. В декабре – тоже один – последний день уходящего года, 31 декабря.

Фото: loon.site

