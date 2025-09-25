Общество 25.09.2025 в 18:04

Искусственный интеллект поможет Монголии возвращать украденные деньги

В стране хотят выявлять и конфисковывать подозрительные активы без вынесения обвинительного приговора
Текст: Иван Иванов
Искусственный интеллект поможет Монголии возвращать украденные деньги
Фото: архив «Номер один»

Монголия вышла на путь внедрения технологий ИИ с целью внесудебной конфискации активов, вывезенных коррупционерами за границу. Искусственный интеллект легко анализирует сложные финансовые схемы и выявляет подозрительные операции. Это заметно упрощает работу полицейских для возврата денег в страну.

В Улан-Баторе проходит общее собрание Межведомственной сети по возврату активов Азиатско-Тихоокеанского региона (ARIN-AP), сообщает портал «Монцамэ». Участники обсуждают лучшие практики использования технологий искусственного интеллекта при возвращении активов, правовое регулирование конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, региональное сотрудничество и новые тенденции в управлении активами. С докладами выступят представители из Австралии, Таиланда, Малайзии, Филиппин, Папуа - Новой Гвинеи, Индии, Фиджи и Новой Зеландии. Проведут три параллельных заседания.

Открывая общее заседание, премьер-министр Гомбожавын Занданшатар отметил, что это мероприятие является частью глобальных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, коррупцией и финансированием терроризма. Согласно отчету Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сеть организаций по возврату активов служит связующим звеном для быстрого обмена информацией между правоохранительными органами стран, поддерживая процесс выявления, замораживания, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем.

«Монголия внесет свой вклад в эту важную региональную инициативу и продолжит оказывать поддержку членам ARIN-AP в целях повышения эффективности сотрудничества», - сообщил премьер-министр.

Выступая на собрании, начальник Управления по борьбе с коррупцией Монголии Зандраагийн Дашдаваа отметил: «Незаконные потоки капитала все чаще становятся цифровыми, охватывая виртуальные активы, криптовалютные транзакции и трансграничные переводы. В таких ситуациях мы должны широко использовать новые технологии, особенно возможности искусственного интеллекта, которые не ограничиваются правовыми средствами. Искусственный интеллект и передовые цифровые технологии предлагают новый способ выявления незаконных финансовых операций, расследования подозрительных финансовых потоков и проведения оперативного анализа на основе данных».

По его словам, международное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками. Управление по борьбе с коррупцией Монголии является членом Совета управления Межведомственной сети по возврату активов Азиатско-Тихоокеанского региона, оно вносит свой вклад в региональное сотрудничество в области борьбы с коррупцией, укрепления правосудия и пересечения незаконных потоков капитала.

монголия искусственный интеллект

ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

