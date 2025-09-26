В Улан-Удэ перекроют очередные участки дороги на Смолина

В столице Бурятии перекроют движение на улице Смолина и проспекте Победы, там будут укладывать асфальт после реконструкции инженерных сетей. Объезд на участках организуют по встречной полосе.

Так, с 26 по 29 сентября с 22:00 до 06:00 будут перекрывать полосу движения по ул. Смолина – от остановки «Виадук» до перекрестка Смолина-Борсоева. Ночью 30 сентября, с 22:00 по 07:00 1 октября, ремонт будет проводиться в обратном направлении: от перекрестка Смолина-Борсоева до остановки Виадук.

С 26 сентября по 22 октября рабочие заасфальтируют участок дороги вблизи Колледжа искусств по проспекту Победы, 17.

С 1 по 26 октября перекроют очередной участок на Смолина – уже от остановки Виадук до перекрестка с улицей Партизанская.

«Будьте аккуратнее на дорогах и следуйте временным дорожным знакам», - призвали в мэрии.