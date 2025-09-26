Общество 26.09.2025 в 09:54

Бурятия уверенно вышла из компании суперпьяных регионов

Республика  вошла в тройку лучших субъектов по падению розничных продаж алкоголя
Текст: Иван Иванов
Бурятия уверенно вышла из компании суперпьяных регионов

Из-за роста акцизов и минимальной розничной цены продажи водки и коньяка в России по итогам января—августа 2025 года сократились почти на 4% и 10% соответственно. В регионах, где в этом году ввели дополнительные ограничения на дистрибуцию спиртного, падение оказалось более выраженным. 

Среди них Бурятия, которая по инициативе правительства республики с марта ввела жёсткие ограничивающие меры по продаже алкоголя. В итоге продано водки максимально мало, что позволило улучшить ситуацию с потреблением спиртного. В результате регион пропустил вперед по этому показателю только Вологодскую и Сахалинскую области. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Бурятии в январе—августе 2025 года спрос на водку сократился на 9,46%, до 397,5 тыс. декалитров, а в Забайкалье, где тоже действуют ограничения на розничные продажи, наоборот, увеличился на 2,84%, до 446,8 тыс. декалитров.

В минпромторге Бурятии сообщили “Ъ”, что с марта по май лицензий на реализацию алкоголя лишились 248 объектов, не соответствующих требованиям нового закона. На сегодняшний день в республике 229 организаций имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах и местах общественного питания, они осуществляют деятельность в более чем 2,4 тыс. торговых объектах и объектах общественного питания, уточняют в министерстве.

