Трёх медведей в Улан-Удэ окружили деревьями

Улан-Удэ становится зеленее и накануне в сквере «Три медведя» появились новые деревья. В рамках осенней озеленительной кампании 24 сентября там высадили более 30 хвойных деревьев.

Теперь здесь растут пушистые сосны и пихты, которые будут радовать горожан круглый год. А совсем скоро появятся клёны и рябины, чтобы дарить жителям яркое осеннее разноцветье.

– Здесь ребятишки бегают, летом играют. Даже покрывало принесут, еду с собой возьмут – на полянках играют. Много бабушек сидит здесь, с колясками ходят. Люди прямо довольны, что всё это сделали: скамейки поставили, озеленение сделали. А сейчас ещё и новые деревья сажают – будет ещё лучше, – поделилась впечатлением жительница микрорайона ПВЗ.

Напоминаем, что до 1 октября продолжается приём заявок на саженцы для озеленения территорий.

Фото: мэрия города