Общество 26.09.2025 в 11:32

«АпатитАгро» планирует согреть «серебряных волонтеров»

Компания намерена помочь в приобретении котла для «Дома добрых дел», где пенсионеры плетут маскировочные сети
Текст: Макар Захаров
«АпатитАгро» планирует согреть «серебряных волонтеров»
Фото: «АпатитАгро»

В Сотниково при поддержке компании «АпатитАгро» будет решена проблема с отоплением в здании, где размещаются «серебряные волонтеры». Предприятие окажет помощь в приобретении и установке нового отопительного котла.

Помещение, которое местные жители называют «Домом добрых дел», было построено еще в 1936 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось капитально. После переезда Дома культуры в новое здание, в старом обосновались – активист, библиотека и ТОСовцы. Особую известность получили «серебряные волонтеры», около 50 пенсионеров которых почти ежедневно плетут маскировочные сети. Однако старая отопительная система, не менявшаяся около годами, не справлялась с обогревом, и зимой в помещении было холодно.

«В этом здании у нас функционирует библиотека, работают волонтеры и ТОСовцы. Мы называем его «Дом добрых дел». Стараемся поддерживать порядок, делаем ремонт регулярно. Но котел последний раз менялся лет 20 назад и за эти годы порядком устарел. Пришло время менять систему отопления», – рассказала директор МБУ Многофункциональный центр досуга и информации «Родники» СП «Сотниковское», лидер местной общественной волонтерской группы «Эрхим» Лариса Анурина.

За помощью «серебряные волонтеры» обратились к компании «АпатитАгро». Как сообщил ее директор Александр Баранов, работы решено разделить на два этапа из-за начала отопительного сезона.

«Отопительный сезон уже стартовал и начать непосредственно работы по замене всей системы отопления в преддверии зимы невозможно. Поэтому мы разделили работы на 2 этапа. Сейчас мы выделяем финансирование на котел, а на будущий год, после окончания отопительного сезона, окажем помощь в замене всей системы отопления дома культуры», – пояснил Баранов.

На сегодняшний день уже подобран подрядчик, который в ближайшее время приступит к установке нового оборудования. Благодаря этому уже этой зимой в «Доме добрых дел» снова станет тепло и уютно.

