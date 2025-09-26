За прикарманенный телефон жительнице Бурятии светит 5 лет

Сходившая за покупками в торговый центр жительница Улан-Удэ осталась накануне без мобильного телефона. Случайно оставленный на прилавке гаджет прикарманила ранее судимая 42-летняя женщина и скрылась. 65-летняя горожанка обратилась в полицию.

- Заявительница сообщила, что во время покупок в одном из торговых павильонов оставила мобильник на прилавке и спустя несколько минут обнаружила, что он украден. Сотовый телефон стоил 6 800 рублей, - рассказали в полиции республики.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность злоумышленницы и задержали ее. Ею оказалась ранее судимая жительница Кяхты. Выяснилось, что подозреваемая приметила на прилавке телефон. Посмотрев по сторонам и убедившись в том, что ее никто не видит, положила гаджет к себе в карман и покинула магазин. По дороге отключила мобильное устройство, так как на него уже стали поступать звонки. Со слов задержанной, чужой телефон она украла для личного пользования. Его изъяли и вернули хозяйке.

Следователем возбуждено уголовное по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: loon.site