В Бурятии чиновники уступают требованиям народа

В скандальной истории вокруг разваливающегося многоквартирного дома по ул. Гагарина, 1, что в райцентре Тарбагатая, появилось то, чего давно не было, - новая надежда.

Силовики в действии

Сегодня республиканские чиновники разрабатывают программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым после 01.01.2017, на 2025 - 2026 гг. Ее формирование подходит к концу, и существовала опасность, что указанный дом окажется «в пролете».

К счастью, гражданам после обращений в самые разные инстанции и СМИ удалось добиться положительных сдвигов. Барак, кажется, смог заскочить в последний вагон уходящего поезда…

Недавно прокуратура Тарбагатайского района сообщила жильцам, что их дом включен в проект программы. Планируемый срок утверждения программы - конец сентября текущего года. Силовики отметили, что после утверждения «будет осуществляться финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья». Конечно, это всего лишь проект. Надо дождаться официального утверждения. Но лучше быть включенным в проект, чем не быть. Наше издание не раз писало о ситуации вокруг расселения дома.

Как отметила «Номер один» Виктория Гордеева, жительница дома, которая знакома нашим читателям своей многолетней борьбой за переселение дома, из Следкома ей сообщили, что против представителей районных и поселенческих властей возбуждено уголовное дело.

Прокуратура района также сообщила Гордеевой, что по результатам проведенной проверки главе МО «Тарбагатайский район» 15 сентября 2025 года внесено представление по факту отсутствия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья на территории района (а также устанавливающей расходное обязательство муниципалитета на указанные цели).

Кого-то включили, кого-то исключили?

Как ранее открыто поясняли в минстрое республики, «основной объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 2017 года, не обеспечен финансированием (на расселение. - Прим. ред.)». Такое положение сложилось не только в нашей республике. Буквально через несколько месяцев после начала специальной военной операции было принято постановление правительства России, которое утвердило в том числе перечень граждан-«аварийщиков», подлежащих переселению в первоочередном порядке.

Жители дома по ул. Гагарина, 1, считали, что они полностью подходят под требования указанного перечня.

Нашему изданию в кабинетах власти поясняли, что в настоящее время принять положительное решение о включении вышеуказанного дома в программу не представляется возможным из-за недостаточного объема финансирования, и его включение в программу станет возможным при условии дополнительного финансирования.

Положение сложилось непонятное. Жители барака пребывали в недоумении еще и потому, что есть решение суда, согласно которому их должны переселить до конца 2025 года. «Битва» за расселение разгорелась с новой силой. И, если верить тому, что сообщила райпрокуратура гражданам, те добились своего.

Сейчас в Тарбагатае ждут оценщиков, которые выскажут свое мнение о стоимости квадратного метра жилья - оценят среднюю стоимость жилья в райцентре. Затем граждане-«аварийщики» будут думать, согласиться и получить некую сумму денег или же требовать предоставления реального жилья.

- Ждем результатов оценки, - сказала Виктория Гордеева.

На Гагарина, 1, недавно приезжали представители контролирующих органов: госпожнадзора и прокуратуры. Осмотрели каждую квартиру.

- Нам сказали, что, однозначно, здесь жителям опасно топить печки и проживать в данных квартирах. Представитель госпожнадзора записывал телефоны собственников, а прокуратуры - всех, кто прописан, кто проживает, - поделилась наша собеседница.

Такая позиция госпожнадзора совсем не удивила жильцов. Еще в 2017 году барак обследовали эксперты, и в своем заключении они констатировали, что дом действительно очень ветхий, с заметными дефектами.



Несущие конструкции восемь лет назад имели многочисленные повреждения и деформации. Эксперты заявили об исчерпании несущей способности и опасности обрушения. «Дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для людей», - говорилось в заключении. Конструкция барака имела неравномерную осадку фундамента, массовое отслоение бетона, трещины. Дом изношен на 80%. Несущие конструкции могли обрушиться, неся угрозу здоровью и жизни жильцов. Сейчас еще хуже, ведь капремонт не проводился, так как с таким уровнем износа в нем нет смысла.

В целом пакет необходимых документов, насколько известно жительнице, на прошлой неделе направлен муниципалами в минстрой республики. Осталось дождаться, когда объявят полный перечень домов, включенных в программу переселения, и убедиться, что многострадальный дом есть в списке.