Жителей Бурятии предупредили о вредоносном «мамонте»

В Бурятии фиксируются факты рассылки вредоносного программного обеспечения «Mamont» с расширением apk. Мошенники направляют файлы через смс-сообщения, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?» или текстом «Смотри, там на фото ты!».

Mamont считывает push-уведомления, смс и фотографии из галереи, а также может автоматически пересылать опасный файл всем контактам пользователя.

- Основная цель мошенников – получение доступа к платёжным данным жертвы и использование персональной информации в преступных схемах. От кого бы вам ни пришло сообщение с неизвестным файлом, ни в коем случае не открывайте его,- предупредили в полиции республики.

Фото: МВД РБ