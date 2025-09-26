Житель Бурятии стащил с открытой фуры 1,5 тонны арбузов

Житель Прибайкальского района Бурятии обчистил фуру с арбузами. Всего он стащил 1,5 тонны ягоды. Предварительно, материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.

С заявлением о краже в районный отдел полиции обратился продавец точки в селе Ильинка, где торгуют овощами и фруктами. Он рассказал, что под утро обнаружил пропажу арбузов из своей фуры.

Вором оказался 20-летний юноша – его задержали сотрудники уголовного розыска. Молодой человек во всем признался. Он подъехал на своей машине к стоявшему большегрузу и увидел, что задняя дверь фуры открыта.

Воспользовавшись этим, сельчанин стащил бахчу и спрятал дома. Он планировал оставить арбузы для себя.

По данному факту завели уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет.