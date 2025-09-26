В Баргузинском районе высадят полтора миллиона сосен

В Бурятии на территории Куйтунского лесничества проходят лесовосстановительные работы. Их проводят на землях, пострадавших от лесных пожаров в 2014-2016 годах.

- Посадка лесных культур - трудоемкий процесс, требующий соблюдения технологии, соблюдения сроков и проведения ухода. Это связано с необходимостью создания благоприятных условий для жизни подрастающих деревьев в первые годы после посадки и их приживаемости в разных условиях, - пояснили в Куйтунском лесничестве.

В 2025 году в Куйтунском лесничестве на площади 550 га планируется высадить более 1,5 млн сеянцев сосны обыкновенной.

Всего в 2025 году на территории лесничеств Бурятии запланировано посадить свыше 13 млн сеянцев.

Фото: РАЛХ