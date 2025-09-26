Следком Бурятии приступил к поиску пропавшего подростка

Следственным комитетом Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка. Известно, что 5 сентября около 15 часов он ушел из дома в микрорайоне «Восточный» и обратно не вернулся. До сих пор его местонахождение не установлено, сообщают в Следкоме республики.

Приметы: европейской внешности, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет: куртка светло-зеленая (возможно красная мастерка), кофта серая, штаны серые, кроссовки черные.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, изображенного на фотографии, или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в ОВД или Следственный комитет по телефонам: 02 (102), 8(3012) 44-72-18 (следственный отдел по Железнодорожному району г. Улан-Удэ).

Фото: Следком Бурятии