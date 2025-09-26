Депутат в Забайкалье «кинула» жену контрактника на миллион

Центральный районный суд Читы вынес приговор Евгении Жаповой, депутату совета Угданского сельского поселения, за мошенничество с использованием своего правового статуса. Об этом сообщает «Чита.Ру».По данным издания в апреле 2024 года депутат Жапова, которая тогда ещё работала адвокатом, узнала, что муж ее клиентки находится в зоне специальной военной операции. Она предложила ей дать взятку, чтобы передать своему знакомому сотруднику Минобороны в Чите. С целью перевести ее мужа из зоны боевых действий в безопасный тыловой район.Жапова назначила сумму взятки в 1 миллион рублей, ей заплатили, но вопрос она так и не решила. И обманутая жена написала заявление в ФСБ. Во время следствия и на суде депутат вину признала и добровольно возместила ущерб.Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 50 тысяч рублей и с лишением права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на 2 года.Фото: loon.site