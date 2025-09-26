Бурятия стала второй в стране по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Недавно в Москве завершился форум «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта». Бурятия заняла второе место в стране по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Большая часть цифровых транспортных технологий республики сосредоточена в Улан-Удэ.

Как сообщил мэр столицы региона Игорь Шутенков, за последние несколько лет в городе модернизировали 92 светофора и подключили их к ИТС. Также установили 252 транспортных детектора, 167 обзорных камер. Благодаря этому можно в круглосуточном режиме следить за происходящим на дорогах.

Градоначальник добавил: для комфорта жителей на остановках установили 123 информационных табло, на которых видно, когда прибудет автобус или трамвай. Внедрили и автоматизированные системы управления движением транспорта в целом по городу.

«Цифровизация транспортной системы Улан-Удэ была бы невозможной без поддержки правительства Бурятии и лично Алексея Цыденова. Она позволяет сократить количество аварий, уменьшить пробки и сделать жизнь горожан удобнее», - сказал Игорь Шутенков.