Общество 26.09.2025 в 15:09

Бурятия стала второй в стране по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Большая часть цифровых транспортных технологий региона сосредоточена в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятия стала второй в стране по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова

Недавно в Москве завершился форум «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта». Бурятия заняла второе место в стране по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Большая часть цифровых транспортных технологий республики сосредоточена в Улан-Удэ.

Как сообщил мэр столицы региона Игорь Шутенков, за последние несколько лет в городе модернизировали 92 светофора и подключили их к ИТС. Также установили 252 транспортных детектора, 167 обзорных камер. Благодаря этому можно в круглосуточном режиме следить за происходящим на дорогах.

Градоначальник добавил: для комфорта жителей на остановках установили 123 информационных табло, на которых видно, когда прибудет автобус или трамвай. Внедрили и автоматизированные системы управления движением транспорта в целом по городу.

«Цифровизация транспортной системы Улан-Удэ была бы невозможной без поддержки правительства Бурятии и лично Алексея Цыденова. Она позволяет сократить количество аварий, уменьшить пробки и сделать жизнь горожан удобнее», - сказал Игорь Шутенков.

Теги
итс улан-удэ

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
Выяснилось, что одну из пекарен временно закрыли
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
Операцию провели нейрохирурги БСМП
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
Техника была произведена в республике
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
Также гендиректор компаний схлопотал крупный штраф
26.09.2025 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru