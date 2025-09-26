Общество 26.09.2025 в 15:24

Бурятские туристы в Китае оказались без привычной связи

Популярные в России мессенджеры в Китае не работают
Текст: Иван Иванов
Бурятские туристы в Китае оказались без привычной связи

С 15 сентября, после отмены визовых ограничений, поток российских туристов в Китай увеличился всего лишь на 5%. Ожидался более активный поток. Ведь граждане РФ могут посещать Китай без визы. Находиться в стране без визы можно 30 дней, тестовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. Однако возникла проблема - роуминг дорогой, а популярные в России иностранные и удобные для бесплатных и многочасовых разговоров туристов с оставшимися в России родственниками, в Китае не работают. В итоге один из крупных российских операторов связи решил «подарить» 12 часов интернет-трафика туристам. Об этом сообщает портал «Банки.ру». 

Отсчет времени пользования приветственным пакетом в 1 ГБ не привязан ко времени въезда в страну и начинает действовать только с момента выхода в интернет. Дополнительная активация не требуется, опция уже доступна абонентам по умолчанию и активируется автоматически при выходе в Сеть.

В компании пояснили, что абоненты смогут без ограничений пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР, к примеру, популярными у россиян мессенджерами, видеосервисами, облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн‑кинотеатрах и даже контент, скачанный в онлайн‑кинотеатрах для офлайн‑просмотра. При подключении к местному Wi‑Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны. Специальное предложение будет действовать до конца осени этого года для всех абонентов — физических лиц.

«Популярность Китая среди наших соотечественников заметно растет, и наше предложение особенно актуально может быть сейчас, когда стал действовать безвизовый режим. Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы», — рассказал представитель мобильного оператора Дмитрий Рудских.

Бесплатность чаще всего подразумевает убытки. Как пишут в российских туристических пабликах, скорее всего, мобильного оператора попросили об одолжении власти, чтобы поддержать неактивный туристический поток в дружественную страну. Где  не работает привычная для наших туристов интернет-связь.

