Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции

В Бурятии генерального директора трех компаний признали виновным в организации незаконной миграции (по трем эпизодам).

С 2021 по 2024 год он обращался в миграционную службу, чтобы обеспечить въезд в Россию иностранных граждан. Им передали ходатайства о выдаче приглашений, а также фиктивные гарантийные письма об обеспечении жильем, работой и материальными средствами. Но, как выяснилось, делец не собирался выполнять гарантийные обязательства.

«Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 400 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре республики.