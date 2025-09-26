В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев передал военнослужащим Восточного военного округа более тысячи дронов. Вся техника была произведена в Бурятии на предприятиях ТОР «Патриотическая».

- На сегодня тактика ведения боя кардинально изменилась, вместо колонн больших боевых машин, большого скопления живой силы, операторы БПЛА и пехота на мотоциклах. Они вышли на первый план и являются сейчас главными на полях сражения. При этом сами операторы, находясь на линии соприкосновения всё время под угрозой обнаружения, а дроны бьются. Поэтому поддержка с Родины, такие посылки крайне важны для успешного ведения наступления, - рассказал участник СВО из Бурятии Андрей Тугутов.

БПЛА по поручению Юрия Трутнева переданы бойцам Восточного военного округа, 155-й гвардейской бригады морской пехоты и 132-й отдельной мотострелковой Горловской бригады, а также добровольцам - сотрудникам аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, администраций дальневосточных регионов. Всего на передовую доставлено 1,2 тыс. БПЛА.

Напомним, ТОР «Патриотическая» создана в 2023 году. В рамках комплекса мер государственной поддержки за 2023-2024 годы в зону СВО поставлены изделия, произведенные дальневосточными предприятиями, на общую сумму 6 млрд рублей. Среди них - БПЛА, FPV дроны различных модификаций, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты.

Фото: правительство Бурятии