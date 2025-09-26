Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник

Накануне в Больнице скорой медицинской помощи прооперировали позвоночник жителя Бурятии. При падении он повредил его и не мог вернуться к обычному образу жизни.

Операция, которую провели в БСМП называется спондилосинтез — стабилизация повреждённых сегментов позвонков с использованием погружных имплантов. В случае данного пациента их потребовалось восемь штук.

- Падение с высоты собственного роста также опасно, как и падение с большой высоты. Хотим напомнить, что травмы позвоночника могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно соблюдать меры предосторожности: избегать опасных ситуаций, следить за своей осанкой, заниматься умеренной физической активностью и обращаться к врачу при первых признаках, в том числе при боли в спине или пояснице, - комментируют в пресс-службе БСМП.

Фото: БСМП