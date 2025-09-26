Общество 26.09.2025 в 17:18

Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба

Выяснилось, что одну из пекарен временно закрыли
A- A+
Текст: Карина Перова
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии жители одного из поселков Баунтовского района (название не уточняется) пожаловались на острую нехватку хлеба. Люди поинтересовались в ТГ-канале «Баунт-инфо.24/7», какое содействие в решении данной проблемы может оказать администрация района.

Специалисты заявили, что булок стало меньше после закрытия одной из пекарен. Во время плановой проверки сотрудники регионального Роспотребнадзора временно приостановили деятельность ИП Капустиной Е.А. до момента устранения замечаний.

«Проведены переговоры с действующими предпринимателями по хлебопечению, которые подтвердили готовность увеличить объемы производства (выпечки) хлеба для населения», - добавили в райадминистрации.

Теги
хлеб баунтовский район дефицит денег

Все новости

В Бурятии осудили двух дебоширок
26.09.2025 в 17:44
Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба
26.09.2025 в 17:18
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии полицейские отогнали в лес медведя, который шастал по поселку
26.09.2025 в 16:59
Житель Улан-Удэ лишился ноги из-за неудачного знакомства
26.09.2025 в 16:54
Делегация Бурятии принимает участие в международном буддийском форуме
26.09.2025 в 16:52
Сотрудник строительного магазина в Улан-Удэ прикарманил бонусы покупателей
26.09.2025 в 16:23
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
26.09.2025 в 16:08
В Бурятии ищут сбежавшего пациента психдиспансера
26.09.2025 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Жителю Бурятии поставили восемь имплантов в позвоночник
Операцию провели нейрохирурги БСМП
26.09.2025 в 17:17
В Бурятии свыше тысячи дронов передали на передовую
Техника была произведена в республике
26.09.2025 в 16:18
Делец из Бурятии сел на три года за организацию незаконной миграции
Также гендиректор компаний схлопотал крупный штраф
26.09.2025 в 16:08
Бурятские туристы в Китае оказались без привычной связи
Популярные в России мессенджеры в Китае не работают
26.09.2025 в 15:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru