Жители одного из поселков в Бурятии пожаловались на острую нехватку хлеба

В Бурятии жители одного из поселков Баунтовского района (название не уточняется) пожаловались на острую нехватку хлеба. Люди поинтересовались в ТГ-канале «Баунт-инфо.24/7», какое содействие в решении данной проблемы может оказать администрация района.

Специалисты заявили, что булок стало меньше после закрытия одной из пекарен. Во время плановой проверки сотрудники регионального Роспотребнадзора временно приостановили деятельность ИП Капустиной Е.А. до момента устранения замечаний.

«Проведены переговоры с действующими предпринимателями по хлебопечению, которые подтвердили готовность увеличить объемы производства (выпечки) хлеба для населения», - добавили в райадминистрации.