27.09.2025

Освобождавший Суджу боец из Бурятии стал Героем России

Высшего звания удостоен Тимур Соктоев
Текст: Карина Перова
Фото: полпредство Бурятии в Москве

Жители Бурятии продолжают совершать подвиги и вписывать республику в историю специальной военной операции. В регионе стало еще больше Героев России – накануне медаль «Золотая Звезда» вручили замкомандира 1-й штурмовой роты, младшему лейтенанту Тимуру Соктоеву.

Галерея подопечных земляков-героев в полпредстве Бурятии в Москве пополнится еще одним портретом – теперь их 27. Бойца чествовали в день его рождения, он получил награду из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова. За плечами Соктоева восьмимесячная командировка в Сирию. Участвует в СВО с самых первых дней – с февраля 2022 года.

Тимур Соктоев и штурмовик Рустам Мусаяков 11 марта водрузили над освобожденной Суджей флаги России и Воздушно-десантных войск.

«Легендарная операция «Труба» вписана в мировую военную летопись. Гордимся тобой, Тимур!», - написал в своем ТГ-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, «Золотую Звезду» вручили командиру штурмового отряда Зоригто Ангархаеву.

«Разумеется, эту награду, как и все остальные, я разделяю со своими подчиненными», - сказал Герой.

