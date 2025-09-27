В Бурятии нашли тело второго пропавшего в Лемасово рыбака

В Кабанском районе Бурятии на косе озера Байкал возле села Истомино обнаружили тело мужчины. Как сообщает ТГ-канал Кабанск-инфо.24/7, по предварительным данным, это один из рыбаков, потерявшихся 12 июля в местности Лемасово.

Напомним, всего на промысел на лодке «Обь-3» выехали трое мужчин. Для их поисков задействовали квадрокоптер, родственники за свой счет нанимали вертолет. Однако никаких следов пропавших рыбаков найдено не было.

Ранее по факту их исчезновения в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России была начата проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Кроме того, происшествие поставила на контроль транспортная прокуратура.

Первое тело нашли 29 июля в районе села Посольское. Его прибило к берегу. Осталось найти еще один труп.