В Бурятии сотрудница банка не дала клиентке разориться

В Заиграевском районе Бурятии сотрудница банка спасла местную жительницу от разорения. Женщина по указке аферистов собиралась снять 1,2 млн рублей и перевести на «безопасный счёт».

Специалист банка заметила, что клиентка нервничает, и сообщила о ситуации в службу безопасности банка, а также связалась с правоохранительными органами. На место прибыли полицейские, они выяснили, что жертва мошенников находилась под психологическим давлением.

«Благодаря своевременному вмешательству работника банка удалось предотвратить хищение средств. За проявленную гражданскую ответственность и содействие в предотвращении дистанционного мошенничества начальник отдела МВД России по Заиграевскому району Баян Доржиев вручил сотруднику финансового учреждения благодарственное письмо и небольшой сладкий подарок», - рассказали в МВД по Бурятии.