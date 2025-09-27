Общество 27.09.2025 в 12:00

Мужчина утопил жену и любовника из ревности

Машина с телами пролежала на дне иркутского водоема 15 лет
Текст: Иван Иванов
Мужчина утопил жену и любовника из ревности
Фото: СУ СКР по Иркутской области

Собранные следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора убийце – 47-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц).

Как сообщает пресс-служба СКР по Иркутской области, следствием и судом установлено, что 28 апреля 2010 года в вечернее время подсудимый в компании друга, своей супруги и её знакомого на автомобиле последнего проследовали на берег водного карьера. Там же, одержимый ревностью к знакомому своей супруги, фигурант вместе с сообщником жестоко избили мужчину и женщину, нанося им удары ногами, руками и металлической арматурой. От полученных травм супруга подсудимого и ее знакомый скончались на месте.

С целью скрыть следы преступления, злоумышленники переместили тела потерпевших в автомобиль и столкнули его в водный карьер. Людей объявили в розыск, но позже дело прекратили. Искали тогда явно плохо.

Лишь спустя 15 лет, на расстоянии около 25 метров от береговой линии, на глубине более 4 метров, автомобиль с телами был обнаружен криминалистами СК совместно с сотрудниками полиции.

В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий фигурант был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Подельник подсудимого под стражу не попал, скончавшись в мае 2024 года.

Всего в ходе расследования уголовного дела следователями проведено более 50 следственных действий, в числе которых 12 экспертиз, допросы, осмотры помещений и предметов, обыски.

На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

иркутская область приговор суд

