Общество 27.09.2025 в 12:17

Бурятия будет сотрудничать с Буддийской Академией Ситагу из Мьянмы

Соглашение с ней подписал Буддийский университет «Даши Чойнхорлин»
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» подписал соглашение о сотрудничестве с Буддийской Академией Ситагу из Мьянмы. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Подписание состоялось накануне в столице Калмыкии, Элисте, на III международном буддийском форуме «Буддийский мир в новом тысячелетии».

Договоренность об этом была достигнута в рамках визита в Мьянму в ноябре 2024 года. Тогда досточтимый Саядо Ашин Ньяниссара, основатель Академии Ситагу участвовал во II Буддийском форуме в Бурятии.

«Сегодня он сказал очень хорошие слова: «Мы должны создать организацию объединенных наций буддийских стран». Да будет так. Ом маани падмэ хум», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

буддизм

