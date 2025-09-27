Общество 27.09.2025 в 13:05

В Бурятии правоохранители взялись за майнинговую ферму в Онохое

Проверкой занимаются сотрудники МВД и ФСБ
Текст: Карина Перова
В Бурятии правоохранители взялись за майнинговую ферму в Онохое
Фото: «Аноним Онохой»

В Бурятии правоохранительные органы взялись за вновь заработавшую майнинговую ферму в поселке Онохой Заиграевского района. Напомним, она загудела спустя полгода.

По данному факту в МВД по РБ проводится проверка. Также ситуацию контролируют сотрудники ФСБ. Об этом сообщил местный общественник Роман Брянский.

«Вчера не смог записать видео про майнинговую ферму по определенным обстоятельствам. Но процесс пошел, сотрудники МВД и ФСБ этим занимаются. На предприятии задействованы граждане иностранного государства», - сказал активист.

Тем временем жители поселка стали жаловаться на резкое повышение платы за электроэнергию и понижение напряжения.

«В доме напряжение еле дышит, телевизор щёлкает, отключается. Может, это как-то связано с майнингом? Береговая, начало улицы», - написала одна из женщин в онохойском «Анониме».

майнинговая ферма онохой

В Бурятии правоохранители взялись за майнинговую ферму в Онохое
