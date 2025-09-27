Общество 27.09.2025 в 14:32
Бурятия выделила 735 тысяч рублей на ремонт крыш в Старобешево
Кровлю разрушил ветер
Текст: Карина Перова
Бурятия поможет Старобешево отремонтировать крыши многоквартирных домов. На эти цели из бюджета республики выделили 735 тысяч рублей.
Регион-шеф усилит свою аварийную бригаду по просьбе администрации Старобешевского округа ДНР, наняв дополнительно четверых кровельщиков и автовышку.
Ремонт крыш потребовался после сильных ветров, обрушившихся на Старобешево этим летом. Работы по их восстановлению продлятся в течение 15 дней.
ТегиСтаробешево ремонт крыш