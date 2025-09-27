Общество 27.09.2025 в 15:47

В Бурятии тосовцы заменили семье погибшего бойца СВО крышу дома

Помощь оказали ТОСы «Орлик» и «Комсомольское»
Текст: Карина Перова
В Бурятии тосовцы заменили семье погибшего бойца СВО крышу дома
Фото: сельское поселение «Орликское»

В Окинском районе Бурятии ТОСы «Орлик» и «Комсомольское» сельского поселения «Орликское» помогли семье Буды Унжуева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Активисты заменили и отремонтировали крышу их дома.

Старая кровля пришла в негодность, став угрозой для безопасности и уюта жилища. Объединив усилия, тосовцы за счёт выигранных в конкурсе средств быстро организовали закупку и доставку шифера, а затем аккуратно и профессионально провели ремонт.

«Работа была выполнена в кратчайшие сроки, подарив семье тепло и надежную защиту от непогоды», - рассказали в сельском поселении.

Теги
помощь ТОС

ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

