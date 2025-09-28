В Бурятии облагородили популярный источник

В Иволгинском районе завершается благоустройство туристской тропы «Халютинский источник». Здесь уже установлены информационные аншлаги, раздевалки, скамейки, столы, автономное освещение, указатель «Халюта».

Холодный радоновый источник «Халюты» находится в предгорьях хребта Хамар-Дабан в Иволгинском районе Бурятии около 60 км от Улан-Удэ. И он пользуется особой популярностью не только у местного населения. Вода в источнике холодная, с примесью радона. Его воду используют для лечения болезней суставов, сердца. Полещно при остеохондрозе, радикулите. Доказано, что стабилизируется артериальное давление, вода полезна и при желудочно-кишечных заболеваниях. Грязь источника также обладает полезными свойствами.

«Необходимо отметить, что реализованные проекты не только придают туристским объектам привлекательный внешний облик, но и снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду», - сообщает министерство туризма РБ.