Общество 28.09.2025 в 11:33

В Бурятии облагородили популярный источник

Завершается благоустройство туристической тропы
Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии облагородили популярный источник
Фото: Минтуризм РБ

В Иволгинском районе завершается благоустройство туристской тропы «Халютинский источник». Здесь уже установлены информационные аншлаги, раздевалки, скамейки, столы, автономное освещение, указатель «Халюта». 

Холодный радоновый источник «Халюты» находится в предгорьях хребта Хамар-Дабан в Иволгинском районе Бурятии около 60 км от Улан-Удэ. И он пользуется особой популярностью не только у местного населения. Вода в источнике холодная, с примесью радона. Его воду используют для лечения болезней суставов, сердца. Полещно при остеохондрозе, радикулите. Доказано, что стабилизируется артериальное давление, вода полезна и при желудочно-кишечных заболеваниях. Грязь источника также обладает полезными свойствами. 

«Необходимо отметить, что реализованные проекты не только придают туристским объектам привлекательный внешний облик, но и снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду», - сообщает министерство туризма РБ.

В Бурятии облагородили популярный источник
28.09.2025 в 11:33
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
