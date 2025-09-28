В военных городках Улан-Удэ улучшают жизнь

На этой неделе специалисты Комбината по благоустройству приступили к подготовке дорожного полотна на улицах микрорайона Сосновый бор под укладку асфальтобетона. Сейчас проводится фрезерование старого дорожного покрытия с использованием навесного оборудования. На прошлой неделе в микрорайоне Звёздном открылась большая детская площадка – девятая из построенных и обновленных в военных городках Улан-Удэ.

Основные работы пройдут на следующей неделе: в рамках ямочного ремонта планируется уложить 1000 кв. м горячего асфальта и обработать более 300 кв. м струйно-инъекционным методом.



