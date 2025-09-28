Общество 28.09.2025 в 12:45

Лес около Байкала отнесут к категории защитных

Защитят природу около местности «Пещера Чекановского»
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: ТГ канал Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

Было установлено, что вопреки требованиям закона леса в границах заповедной территории - памятника природы регионального значения «Пещера Чекановского» не отнесены к категории защитных. Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях. 

Пещера, расположенная между селами Баяндай и Косая степь на склоне Шаманского хребта на площади 460 га, является уникальным геологическим объектом. Сохранившийся внутри многовековой ледник, высота которого сопоставима с трехэтажным домом, а также микроклиматические условия пещеры позволяют ученым исследовать биосферу, микробиологию и минералогию байкальского региона. 

В целях усиления режима охраны и сохранения уникальных экологических систем в неизменном состоянии прокурор потребовал в судебном порядке обязать Федеральное агентство лесного хозяйства и региональные органы власти обеспечить отнесение лесов к категории защитных, а также внести сведения в государственный лесной реестр и лесохозяйственный регламент.   

Судом требования удовлетворены, фактическое устранение нарушений остается под контролем природоохранных прокуроров.

