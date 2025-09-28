Общество 28.09.2025 в 12:56

На Байкале предложено создать резервацию

Местному населению придётся поторговать бусами и почистить берег от туристов
A- A+
Текст: Иван Иванов
На Байкале предложено создать резервацию
Фото: Номер один

В районах, прилегающих к Байкалу, можно было бы создать резервацию по примеру индейской в США, заявила РБК член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.

Таким она видит один из вариантов по выхода из кризиса в связи с «байкальской правовой аномалией», когда из-за особого охранного статуса озера и правовых коллизий местные жители оказались лишены многих вещей, например, частной собственности. В такой резервации государство могло бы платить местным жителям за проживание, а они бы поддерживали чистоту озера и убирали мусор, полагает  Арсеньева. «Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — подчеркивает она.

«Байкальской правовой аномалией» называют ситуацию с населенными пунктами в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этой зоны действует особое законодательство, кроме того, из-за изменений в Лесном, Земельном, Водном кодексах возникают многочисленные коллизии. Это все приводит к тому, что в этой зоне запрещена частная собственность, там нельзя отремонтировать и построить новые дороги, построить очистные сооружения, селезащиту, расширить кладбища. 
Общественники отнеслись к инициативе с пониманием, более того, предложено идти по пути американских индейцев бодро и последовательно.
«Резервация без денег это не резервация, если предлагается подобный путь, то исходя из логики, следующим  шагом может стать создание на Байкале игорной зоны, льготное налогообложение спиртного и создание производств по выпуску стеклянных бус, кожаных ремней и колец, все как у индейцев», - прокомментировал выступление коллеги председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов.

Теги
Байкал

Все новости

Лес около Байкала отнесут к категории защитных
28.09.2025 в 12:45
В военных городках Улан-Удэ улучшают жизнь
28.09.2025 в 12:27
В районе Бурятии произошло ДТП
28.09.2025 в 11:50
В Бурятии облагородили популярный источник
28.09.2025 в 11:33
Бурятия намерена развивать коневодство
28.09.2025 в 11:06
За сутки в Бурятии произошло восемь пожаров
28.09.2025 в 10:41
Житель Бурятии нашел артефакты по дороге на Байкал
28.09.2025 в 07:00
По Улан-Удэ проехала колонна мотоциклистов
27.09.2025 в 16:22
В Бурятии тосовцы заменили семье погибшего бойца СВО крышу дома
27.09.2025 в 15:47
Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае
27.09.2025 в 15:07
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Лес около Байкала отнесут к категории защитных
Защитят природу около местности «Пещера Чекановского»
28.09.2025 в 12:45
В военных городках Улан-Удэ улучшают жизнь
Проходит комплексное благоустройство в микрорайонах, где проживают семьи военных
28.09.2025 в 12:27
В Бурятии облагородили популярный источник
Завершается благоустройство туристической тропы
28.09.2025 в 11:33
Житель Бурятии нашел артефакты по дороге на Байкал
Мужчина наткнулся на наконечники стрел монгольских воинов
28.09.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru