На Байкале предложено создать резервацию

В районах, прилегающих к Байкалу, можно было бы создать резервацию по примеру индейской в США, заявила РБК член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.



Таким она видит один из вариантов по выхода из кризиса в связи с «байкальской правовой аномалией», когда из-за особого охранного статуса озера и правовых коллизий местные жители оказались лишены многих вещей, например, частной собственности. В такой резервации государство могло бы платить местным жителям за проживание, а они бы поддерживали чистоту озера и убирали мусор, полагает Арсеньева. «Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — подчеркивает она.



«Байкальской правовой аномалией» называют ситуацию с населенными пунктами в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этой зоны действует особое законодательство, кроме того, из-за изменений в Лесном, Земельном, Водном кодексах возникают многочисленные коллизии. Это все приводит к тому, что в этой зоне запрещена частная собственность, там нельзя отремонтировать и построить новые дороги, построить очистные сооружения, селезащиту, расширить кладбища.

Общественники отнеслись к инициативе с пониманием, более того, предложено идти по пути американских индейцев бодро и последовательно.

«Резервация без денег это не резервация, если предлагается подобный путь, то исходя из логики, следующим шагом может стать создание на Байкале игорной зоны, льготное налогообложение спиртного и создание производств по выпуску стеклянных бус, кожаных ремней и колец, все как у индейцев», - прокомментировал выступление коллеги председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов.