На десятках объектов Бурятии сработали «тревожные» кнопки

На минувшей неделе группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 381 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «тревога». В 33-х случаях срабатывали кнопки тревожной сигнализации.

- В ходе несения службы сотрудниками 138 граждан были задержаны за совершение различных административных правонарушений и переданы в отделы полиции. Росгвардейцы также обнаружили и задержали шесть человек, находящихся в розыске, и выявили два наркопреступления, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии