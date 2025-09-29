Общество 29.09.2025 в 10:10

В Бурятии освятили уникальную 3D-мандалу Божества Арьябала

Ее высота составила 1,5 м
Текст: Карина Перова
В Бурятии освятили уникальную 3D-мандалу Божества Арьябала
Фото: администрация Кяхтинского района

Накануне в сакральном месте Аранжин Арьябала в Кяхтинском районе Бурятии прошло освящение первой в своем роде 3D-мандалы Дворца Божества Арьябала. Церемония состоялась под руководством Ширээтэ Ламы дацана «Балдан Брэйбун» Жамсо Аранжапова.

Идея создания мандалы зародилась в 2019 году по инициативе семьи Бодеевых. Автором скульптурной композиции высотой 1,5 метра выступил известный лама-танкописец, один из основателей факультета буддийской живописи Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» – Лобсан Данзан лама (Василий Цыбиков).

«Этот уникальный духовный объект, созданный руками лам Бултумурского дацана «Дамчой Равжалин» и дацана «Балдан Брэйбун», является зримым воплощением обители Арьябалы (Авалокитешвары) – Бодхисаттвы безграничного сострадания. Если песочная мандала символизирует непостоянство сансары, то мандала в 3D-проекции создается как символ вечной связи с Арьябалой, его сердцем и безграничным состраданием ко всем живым существам. Почитание этого Божества приносит великое благо всем: ныне живущим, уходящим и уже ушедшим в другие жизни», - рассказали в администрации района.

Этот хурал также посвятили памяти безвременно ушедшего в 2025 году Ширээтэ Ламы Бато Шареева, который руководил дацаном «Балдан Брэйбун» с 1995 года.

3D-мандала буддизм

