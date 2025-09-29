Общество 29.09.2025 в 10:20

Полиция в Улан-Удэ придумала новый метод противодействия мошенникам

Он реализуется в вечернее время
Текст: Петр Санжиев
Фото: «Номер один»

Вот уже несколько недель сотрудники УМВД России по г. Улан-Удэ ходят вечерами по местам проживания городских пенсионеров и рассказывают о том, как не стать жертвой телефонных мошенников. Как пояснил представитель УМВД полковник Алексей Моксонов, пожилых граждан посещают как участковые, так и полицейские руководители. Они в форме полиции и со служебными удостоверениями.

Это новый метод работы. Пенсионеры, которые не работают, не могут быть охвачены профработой в трудовых коллективах, поэтому с этой категорией населения правоохранители теперь работают точечно – поквартирно.

По словам Алексея Моксонова, большинство пенсионеров положительно реагируют на визиты сотрудников. Работа уже охватила несколько тысяч пенсионеров и ее будут методично продолжать, т. к. среди жертв мошенников сотни пожилых. Составлен график.

В полиции выделили 28 ключевых фраз, которые используют телефонные мошенники, звонящие гражданам. Среди них – ваши финансы в опасности, специальный безопасный государственный счет, вам положена компенсация, вы поддерживаете террористов, вы подозреваетесь в измене Родине, в финансировании Украины, проверка счетчиков, ваш родственник попал в беду, имеется налоговая задолженность, неучтенный трудовой стаж и др. Эти фразы также включены в памятку о методах злоумышленников, которую силовики оставляют пенсионерам после профилактической беседы.

Другие группы населения, конечно, тоже в зоне внимания. Продолжаются встречи с людьми на предприятиях, в ВУЗах, школах, налажено активное взаимодействие с банками. Благодаря координации с банками в городе в этом году удалось предотвратить оформление гражданами 15 кредитов почти на 17 млн рублей.

Родителей призывают обратить внимание на детей, которые тоже под прицелом мошенников. Недавно в столице Бурятии первоклассник под воздействием преступников взял телефон родителей и в итоге лишил их всех денег. Это обнаружилось только на следующий день.

Полиция призывает всех быть бдительными и не совершать спонтанные действия в сфере финансов. Хотите предпринять финансовый шаг, инвестировать деньги – посоветуйтесь с близкими. Не сообщайте никому коды из СМС и другую информацию.

