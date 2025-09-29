Общество 29.09.2025 в 10:25

В районе Бурятии чуть не сорвали отопительный сезон

Котельные не обеспечили запасом угля
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии чуть не сорвали отопительный сезон

В Бурятии прокуратура накануне установила, что над Джидинском районе висит угроза срыва отопительного сезона. Как оказалось администрацией района и местной ресурсоснабжающей организацией МУП «Рост-Инвест» не заключены договоры на поставку топлива и его неснижаемый запас не обеспечен.

- В связи с нарушением, главе района и руководителю муниципального предприятия прокурором внесено представление. По результатам его рассмотрения до начала отопительного периода заключены договоры на поставку угля, тем самым обеспечен нормативный запас топлива, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: прокуратуре Бурятии

Теги
котельные

Все новости

На пожаре в Бурятии сгорел 44-летний мужчина
29.09.2025 в 10:40
В районе Бурятии чуть не сорвали отопительный сезон
29.09.2025 в 10:25
Полиция в Улан-Удэ придумала новый метод противодействия мошенникам
29.09.2025 в 10:20
Глава Бурятии встретился с зампредом правительства России
29.09.2025 в 10:18
В Бурятии освятили уникальную 3D-мандалу Божества Арьябала
29.09.2025 в 10:10
Мошенники заставили студентку из Бурятии опустошить карманы родителей
29.09.2025 в 09:47
На десятках объектов Бурятии сработали «тревожные» кнопки
29.09.2025 в 09:36
Олень поднял на рога работника читинского зоопарка
29.09.2025 в 09:24
Метатель ножа из Бурятии установил новый рекорд России
29.09.2025 в 09:19
Страховка от невылета
29.09.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Полиция в Улан-Удэ придумала новый метод противодействия мошенникам
Он реализуется в вечернее время
29.09.2025 в 10:20
В Бурятии освятили уникальную 3D-мандалу Божества Арьябала
Ее высота составила 1,5 м
29.09.2025 в 10:10
На десятках объектов Бурятии сработали «тревожные» кнопки
На вызовы выезжали сотрудники Росгвардии
29.09.2025 в 09:36
Страховка от невылета
Рассмотрим распространенные случаи
29.09.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru