В районе Бурятии чуть не сорвали отопительный сезон

В Бурятии прокуратура накануне установила, что над Джидинском районе висит угроза срыва отопительного сезона. Как оказалось администрацией района и местной ресурсоснабжающей организацией МУП «Рост-Инвест» не заключены договоры на поставку топлива и его неснижаемый запас не обеспечен.

- В связи с нарушением, главе района и руководителю муниципального предприятия прокурором внесено представление. По результатам его рассмотрения до начала отопительного периода заключены договоры на поставку угля, тем самым обеспечен нормативный запас топлива, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: прокуратуре Бурятии