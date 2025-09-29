Общество 29.09.2025 в 10:57

В Улан-Удэ лес уцелел несмотря на сухое лето

Пожары в городских лесах нанесли минимальный ущерб
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ лес уцелел несмотря на сухое лето
Фото: архив «Номер один»
Мэрия Улан-Удэ подвела «пожарные» итоги этого года. Как отметили чиновники, в минувшем пожароопасном сезоне резко уменьшилась лесная площадь, пройденная огнем. При этом количество осадков, напомним, было небольшим. 

Всего в городских лесах зафиксировали 8 пожаров (в прошлом году 7). Но при этом их площадь снизилась с прошлогодних 107 га до 3,6 га. 

Из 8 лесных пожаров 5 произошли из-за неосторожного обращения с огнем, причем, ни одного виновника этих возгораний установить не удалось. Еще в 2 случаях огонь перекинулся на лес с других мест, а один пожар случился из-за грозы. Все пожары были низовыми и нанесли минимальный ущерб. 

Также за время действия особого противопожарного режима в Улан-Удэ зафиксировано 205 ландшафтных пожаров (горение травы). Это на 65 процентов больше, чем в прошлом году. 

Напомним, особый противопожарный режим действовал с 3 апреля по 19 сентября. Весь сезон в лесах работали патрульные группы. На съездах в лес власти установили 60 шлагбаумов. Также разместили 46 аншлагов о запрете входа в лес. 

Отметим, что тропа здоровья на Верхней Березовке не была закрыта для посещений и в ее районе не отмечено ни одного пожара. То есть любители скандинавской ходьбы - ответственные люди. Они, между прочим, еще наводят порядок, помогая бороться с мусором.
