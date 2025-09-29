В Бурятии опять заорут сирены

В Бурятии вновь завоют сирены. Общероссийская комплексная проверка работоспособности системы оповещения населения пройдет 1 октября.

С 10:40 до 10:43 на всей территории республики включат электросирены, передающие сигнал «Внимание всем!». Этот сигнал будет сопровождаться речевым сообщением: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения», которое повторят три раза.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 произойдет кратковременное замещение эфира общероссийских телевизионных и радиоканалов первого мультиплекса.

«В этот период вместо привычных передач по каналам: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, Радио России, будет транслироваться текстовое сообщение «Техническая проверка», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.