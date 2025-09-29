В Улан-Удэ после ремонта откроют стадион «Центральный»

5 октября жители столицы Бурятии смогут ознакомиться с результатами масштабного ремонта стадиона «Центральный». Там можно будет увидеть качественное покрытие футбольного поля, сделанное по мировым стандартам, и обновленные легкоатлетические дорожки.Открытие обновленного стадиона состоится в 14 часов. После него пройдет матч чемпионата России, 3 лига, зона «Восток». На поле выйдут игроки команды «Полимер» из Барнаула и улан-удэнского футбольного клуба «Бурятия».Возрастное ограничение: 6+