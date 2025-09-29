Общество 29.09.2025 в 11:27

В Улан-Удэ после ремонта откроют стадион «Центральный»

Торжественная церемония ознаменуется футбольным матчем
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ после ремонта откроют стадион «Центральный»
Фото: архив «Номер один»
5 октября жители столицы Бурятии смогут ознакомиться с результатами масштабного ремонта стадиона «Центральный». Там можно будет увидеть качественное покрытие футбольного поля, сделанное по мировым стандартам, и обновленные легкоатлетические дорожки. 

Открытие обновленного стадиона состоится в 14 часов. После него пройдет матч чемпионата России, 3 лига, зона «Восток». На поле выйдут игроки команды «Полимер» из Барнаула и улан-удэнского футбольного клуба «Бурятия». 

Возрастное ограничение: 6+
Теги
стадион

Все новости

«Захолустье» признали книгой года в Бурятии
29.09.2025 в 13:15
В Улан-Удэ бабушке с процентами вернули отданные мошенникам деньги
29.09.2025 в 13:11
Читинку похитили для работы моделью в Мьянме
29.09.2025 в 12:48
Четыре женщины в Бурятии пострадали из-за пожилого водителя
29.09.2025 в 12:34
Жители Бурятии собрали полмиллиона в поддержку бойцов СВО
29.09.2025 в 12:22
Жительница Улан-Удэ выбросила тело умершего родственника на помойку
29.09.2025 в 12:12
Сломанная нога стала расплатой для пьяного водителя в Бурятии
29.09.2025 в 12:10
В Улан-Удэ задержали распространителя «синтетики»
29.09.2025 в 12:01
Джидинская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира
29.09.2025 в 11:54
Мотоциклисты без прав устроили три ДТП в одном районе Бурятии
29.09.2025 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ бабушке с процентами вернули отданные мошенникам деньги
Она перевела им 250 тысяч, а обратно получила 268
29.09.2025 в 13:11
Жители Бурятии собрали полмиллиона в поддержку бойцов СВО
Благотворительный марафон состоялся в Баргузинском районе
29.09.2025 в 12:22
В Бурятии опять заорут сирены
Проверка системы оповещения населения пройдет 1 октября
29.09.2025 в 11:02
В Улан-Удэ лес уцелел несмотря на сухое лето
Пожары в городских лесах нанесли минимальный ущерб
29.09.2025 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru