Жители Бурятии собрали полмиллиона в поддержку бойцов СВО

В Баргузинском районе Бурятии 26 сентября прошел благотворительный марафон по сбору средств для участников специальной военной операции. По итогам мероприятия удалось собрать 501 000 рублей.

Все деньги направили на нужды военнослужащих. Также благодарственными письмами отметили волонтёров, осуществляющих системную работу по поддержке бойцов и их семей. Медаль «Участнику гуманитарной помощи» от командира одной из военных частей получила Елена Иванова.

Кроме того, памятные медали «За участие в специальной военной операции» вручили землякам: Любовникову Н. В., Батурину Е. А., Малышеву С. В., Германову А. И.