В Улан-Удэ бабушке с процентами вернули отданные мошенникам деньги

Пенсионерке из Улан-Удэ, пострадавшей от телефонных мошенников, помогли вернуть накопления. Отданные преступникам 250 тысяч ей вернули с процентами.

- Следствием установлено, что 74-летняя местная жительница, будучи обманутой, перевела 250 тыс. рублей на банковский счет, указанный преступниками. Судом удовлетворен иск прокурора Советского района о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами в размере 268 тысяч рублей с дроппера, на банковский счет которого они были переведены, - рассказали в прокуратуре республики.

Задолженность должником уже погашена в полном объеме, добавили в ведомстве.

Напомним, что дроппер – это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. На них оформляются банковские карты, через которые преступники переводят, а потом обналичивают украденные деньги.

Фото: loon.site