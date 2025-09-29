Общество 29.09.2025 в 13:11

В Улан-Удэ бабушке с процентами вернули отданные мошенникам деньги

Она перевела им 250 тысяч, а обратно получила 268
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ бабушке с процентами вернули отданные мошенникам деньги

Пенсионерке из Улан-Удэ, пострадавшей от телефонных мошенников, помогли вернуть накопления. Отданные преступникам 250 тысяч ей вернули с процентами.

- Следствием установлено, что 74-летняя местная жительница, будучи обманутой, перевела 250 тыс. рублей на банковский счет, указанный преступниками. Судом удовлетворен иск прокурора Советского района о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами в размере 268 тысяч рублей с дроппера, на банковский счет которого они были переведены, - рассказали в прокуратуре республики.

Задолженность должником уже погашена в полном объеме, добавили в ведомстве.

Напомним, что дроппер – это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. На них оформляются банковские карты, через которые преступники переводят, а потом обналичивают украденные деньги.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

«Захолустье» признали книгой года в Бурятии
29.09.2025 в 13:15
В Улан-Удэ бабушке с процентами вернули отданные мошенникам деньги
29.09.2025 в 13:11
Читинку похитили для работы моделью в Мьянме
29.09.2025 в 12:48
Четыре женщины в Бурятии пострадали из-за пожилого водителя
29.09.2025 в 12:34
Жители Бурятии собрали полмиллиона в поддержку бойцов СВО
29.09.2025 в 12:22
Жительница Улан-Удэ выбросила тело умершего родственника на помойку
29.09.2025 в 12:12
Сломанная нога стала расплатой для пьяного водителя в Бурятии
29.09.2025 в 12:10
В Улан-Удэ задержали распространителя «синтетики»
29.09.2025 в 12:01
Джидинская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира
29.09.2025 в 11:54
Мотоциклисты без прав устроили три ДТП в одном районе Бурятии
29.09.2025 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Жители Бурятии собрали полмиллиона в поддержку бойцов СВО
Благотворительный марафон состоялся в Баргузинском районе
29.09.2025 в 12:22
В Улан-Удэ после ремонта откроют стадион «Центральный»
Торжественная церемония ознаменуется футбольным матчем
29.09.2025 в 11:27
В Бурятии опять заорут сирены
Проверка системы оповещения населения пройдет 1 октября
29.09.2025 в 11:02
В Улан-Удэ лес уцелел несмотря на сухое лето
Пожары в городских лесах нанесли минимальный ущерб
29.09.2025 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru