Бабьему лету в Бурятии пришел конец

Бабье лето, которое порадовало жителей Бурятии теплыми деньками, подходит к концу. Согласно прогнозу синоптиков, уже завтра в республике заметно похолодает.«С 30 сентября ожидается холодная неустойчивая погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами с установлением временного снежного покрова. Ветер переменный умеренный, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Преобладающая температура ночью - отрицательная, при облачности 0…+5. Преобладающая температура днем составит +4…+9 градусов», - такой прогноз погоды на эту неделю озвучили в Гидрометцентре Бурятии.