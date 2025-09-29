Житель Бурятии нашел средневековые артефакты

На прошлой неделе мы уже писали про то, что житель Прибайкальского района Бурятии Евгений Балаганский по дороге на Байкал обнаружил необычную находку - два металлических наконечника. Эксперт идентифицировал их, как железные черешковые наконечники стрел монгольского периода. Также мы писали, что подобные предметы могут представлять не только историческую ценность, а их незаконное присвоение влечет за собой уголовную ответственность и крупный штраф. У этой истории есть продолжение, читайте далее.

После находки встал на ноги

Евгений Балаганский – пенсионер МВД, проживающий в Турунтаево, во время отдыха на Байкале наткнулся на металлический предмет.

- Если бы не повел по этой дороге своего внука Ивана, то вряд ли увидел бы. Предмет прямо сам вышел из-под пятки внука. Конечно, мне стало очень интересно, так как я люблю всякую старину. Навел камеру своего смартфона, на что интернет выдал информацию о том, что это наконечник стрелы монгольских племен. Сравнив фотографии, я понял, что это особенная вещь. Родные были очень удивлены такой находке. Ведь она лежала не глубоко в земле, а на поверхности. А когда возвращались, то обнаружил еще часть стрелы. Прочитал, что ранее уже в Иркутской области находили такой предмет - наконечник. Я готов сдать их в музей, - рассказывает Евгений Балаганский.

Также он отметил, что после этой находки его внук сделал первые самостоятельные шаги. Мужчина считает, что это определенно какой-то знак.

Заполнят пробелы в истории Бурятии

По предварительной оценке, эти артефакты относятся к военному вооружению периода монгольского Средневековья.

- Любой археологический предмет имеет научную ценность. Наконечники характерны для погребальных памятников, вероятно, там есть грунтовые захоронения. Рядом с Горячинском уже есть обследованные и выявленные объекты. Но, возможно, это место еще не открыто. Но, чтобы выявить его как памятник, нужен археолог с открытым листом, то есть с лицензией. После обследования он подает нам уведомление о выявлении объекта, дает название местности, указывает координаты поворотных точек и прочее, - прокомментировала консультант комитета государственной охраны объектов культурного наследия Юлия Антонова.

Позже в редакцию пришел ответ на запрос от руководителя и научного сотрудника Лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

- Исходя из анализа фотографических изображений можно с уверенностью сказать, что одно из изделий относится к группе плоских наконечников стрел, а по типу – к овально-крылатым. Второе изделие в силу плохой сохранности трудно идентифицировать, возможно, это часть наконечника стрелы. Таким образом, первое металлическое изделие, идентифицированное как овально-крылатый тип наконечников стрел, в специальной литературе характеризуется как имеющее овальное острие, выступающие крылья и округлые плечики. Подобные наконечники стрел состояли на вооружении у кочевников как раннего (VI-X вв. н.э.), так и развитого Средневековья (XI-XIV вв. н.э.). Причем наконечники стрел, относящиеся к раннему Средневековью (Ю.С. Худяков ассоциирует данную категорию находок с племенем «байырку»), уступают по своим размерам поздним типам наконечников стрел, относящихся по времени к XI-XIV вв. У раннесредневековых наконечников стрел длина пера не превышает 3 см, ширина – 2 см, длина черешка – 2,5 см, в то время как у наконечников стрел развитого Средневековья длина пера составляет уже 8 см, ширина – 5,5 см, длина черешка – 6 см. На фотографиях отсутствует масштабная линейка, которая позволяла бы точно судить о размерах находок, - комментирует руководитель ИМБТ СО РАН Борис Базаров.

Как уверяет эксперт, к характеристике наконечников стрел позднего типа добавляется наличие упора, то есть конструктивного элемента в виде выступа, ограничивающего перо наконечника стрелы при соединении с торцом верхнего конца древка. Наличие упора, безусловно, характерно и для наконечников стрел раннего Средневековья, но относящихся к иным типам.

Предварительно, рассматриваемый наконечник стрелы можно датировать XI-XIV вв. н.э. Более точно и уверенно высказаться относительно культурно-хронологической принадлежности археологических находок можно исходя из анализа контекста обнаружения артефактов, например, были ли они в составе сопроводительного инвентаря погребенного или, скажем, найдены в культурном слое поселения (стоянки).

- В данном случае мы имеем дело со случайной находкой (или подъемным материалом), но, к сожалению, отсутствует информация о контексте ее обнаружения. Тем не менее, эти находки, несомненно, обладают историко-культурной ценностью, заполняют определенные пробелы в средневековой истории Бурятии и характеризуют вооружение и военное искусство средневековых монголов. Эти находки займут достойное место в экспозиции, посвященной древней истории Бурятии, для чего необходимо передать их на хранение в музей. Более подробную информацию о вооружении и военном искусстве номадов можно почерпнуть из книги Ю.С. Худякова «Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 190 с.», - резюмировал ученый.