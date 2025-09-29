Общество 29.09.2025 в 14:18

Житель Бурятии нашел средневековые артефакты

Мужчина наткнулся на наконечники стрел монгольских воинов по дороге на Байкал
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Житель Бурятии нашел средневековые артефакты
Фото предоставлено Е. Балаганским

На прошлой неделе мы уже писали про то, что житель Прибайкальского района Бурятии Евгений Балаганский по дороге на Байкал обнаружил необычную находку - два металлических наконечника. Эксперт идентифицировал их, как железные черешковые наконечники стрел монгольского периода. Также мы писали, что подобные предметы могут представлять не только историческую ценность, а их незаконное присвоение влечет за собой уголовную ответственность и крупный штраф. У этой истории есть продолжение, читайте далее.

После находки встал на ноги

Евгений Балаганский – пенсионер МВД, проживающий в Турунтаево, во время отдыха на Байкале наткнулся на металлический предмет.

- Если бы не повел по этой дороге своего внука Ивана, то вряд ли увидел бы. Предмет прямо сам вышел из-под пятки внука. Конечно, мне стало очень интересно, так как я люблю всякую старину. Навел камеру своего смартфона, на что интернет выдал информацию о том, что это наконечник стрелы монгольских племен. Сравнив фотографии, я понял, что это особенная вещь. Родные были очень удивлены такой находке. Ведь она лежала не глубоко в земле, а на поверхности. А когда возвращались, то обнаружил еще часть стрелы. Прочитал, что ранее уже в Иркутской области находили такой предмет - наконечник. Я готов сдать их в музей, - рассказывает Евгений Балаганский.

Также он отметил, что после этой находки его внук сделал первые самостоятельные шаги. Мужчина считает, что это определенно какой-то знак.

Заполнят пробелы в истории Бурятии

По предварительной оценке, эти артефакты относятся к военному вооружению периода монгольского Средневековья.

- Любой археологический предмет имеет научную ценность. Наконечники характерны для погребальных памятников, вероятно, там есть грунтовые захоронения. Рядом с Горячинском уже есть обследованные и выявленные объекты. Но, возможно, это место еще не открыто. Но, чтобы выявить его как памятник, нужен археолог с открытым листом, то есть с лицензией. После обследования он подает нам уведомление о выявлении объекта, дает название местности, указывает координаты поворотных точек и прочее, - прокомментировала консультант комитета государственной охраны объектов культурного наследия Юлия Антонова.

Позже в редакцию пришел ответ на запрос от руководителя и научного сотрудника Лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

- Исходя из анализа фотографических изображений можно с уверенностью сказать, что одно из изделий относится к группе плоских наконечников стрел, а по типу – к овально-крылатым. Второе изделие в силу плохой сохранности трудно идентифицировать, возможно, это часть наконечника стрелы. Таким образом, первое металлическое изделие, идентифицированное как овально-крылатый тип наконечников стрел, в специальной литературе характеризуется как имеющее овальное острие, выступающие крылья и округлые плечики. Подобные наконечники стрел состояли на вооружении у кочевников как раннего (VI-X вв. н.э.), так и развитого Средневековья (XI-XIV вв. н.э.). Причем наконечники стрел, относящиеся к раннему Средневековью (Ю.С. Худяков ассоциирует данную категорию находок с племенем «байырку»), уступают по своим размерам поздним типам наконечников стрел, относящихся по времени к XI-XIV вв. У раннесредневековых наконечников стрел длина пера не превышает 3 см, ширина – 2 см, длина черешка – 2,5 см, в то время как у наконечников стрел развитого Средневековья длина пера составляет уже 8 см, ширина – 5,5 см, длина черешка – 6 см. На фотографиях отсутствует масштабная линейка, которая позволяла бы точно судить о размерах находок, - комментирует руководитель ИМБТ СО РАН Борис Базаров.

Как уверяет эксперт, к характеристике наконечников стрел позднего типа добавляется наличие упора, то есть конструктивного элемента в виде выступа, ограничивающего перо наконечника стрелы при соединении с торцом верхнего конца древка. Наличие упора, безусловно, характерно и для наконечников стрел раннего Средневековья, но относящихся к иным типам.

Предварительно, рассматриваемый наконечник стрелы можно датировать XI-XIV вв. н.э. Более точно и уверенно высказаться относительно культурно-хронологической принадлежности археологических находок можно исходя из анализа контекста обнаружения артефактов, например, были ли они в составе сопроводительного инвентаря погребенного или, скажем, найдены в культурном слое поселения (стоянки).

- В данном случае мы имеем дело со случайной находкой (или подъемным материалом), но, к сожалению, отсутствует информация о контексте ее обнаружения. Тем не менее, эти находки, несомненно, обладают историко-культурной ценностью, заполняют определенные пробелы в средневековой истории Бурятии и характеризуют вооружение и военное искусство средневековых монголов. Эти находки займут достойное место в экспозиции, посвященной древней истории Бурятии, для чего необходимо передать их на хранение в музей. Более подробную информацию о вооружении и военном искусстве номадов можно почерпнуть из книги Ю.С. Худякова «Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 190 с.», - резюмировал ученый.

Теги
артефакты находка

Все новости

В Бурятии заключили под стражу двух бычков
29.09.2025 в 15:37
Житель Улан-Удэ прятал наркотики у себя на работе
29.09.2025 в 15:26
В Монголии спикера парламента избрали лидером правящей партии
29.09.2025 в 15:12
Под Новосибирском курьер избил 15-летнюю девочку с мамой в подъезде
29.09.2025 в 14:50
Улан-удэнка едва не задушила 3-летнюю дочь шнуром от удлинителя в бане
29.09.2025 в 14:48
Юрточные районы столицы Монголии начнут отапливать российским газом
29.09.2025 в 14:35
В Бурятии пожаловались на трухлявые причалы возле Байкала
29.09.2025 в 14:32
Житель Бурятии нашел средневековые артефакты
29.09.2025 в 14:18
Бабьему лету в Бурятии пришел конец
29.09.2025 в 14:14
Три жителя Бурятии погибли в Забайкалье
29.09.2025 в 14:03
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии заключили под стражу двух бычков
Их поймали прямо на поле
29.09.2025 в 15:37
Житель Улан-Удэ прятал наркотики у себя на работе
А дома хранил огромный мешок с коноплей
29.09.2025 в 15:26
В Монголии спикера парламента избрали лидером правящей партии
Во втором туре голосования он обошел премьер-министра страны
29.09.2025 в 15:12
Юрточные районы столицы Монголии начнут отапливать российским газом
Домохозяйства, использующие газовые обогреватели, получат стимулирующие выплаты
29.09.2025 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru