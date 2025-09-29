В Бурятии пожаловались на трухлявые причалы возле Байкала

В Баргузинском районе Бурятии жалуются на состояние причалов недалеко от Байкала – в Усть-Баргузине и Курбулике. Из красивого там только кувшинки. В целом картина удручающая – сооружения дырявые, прогнивающие, с опасно торчащими досками и гвоздями, сообщает Народный фронт.

Когда-то там принимали суда (остались старые цепи), но сейчас туда опасно даже заходить. Однако люди продолжают пользоваться причалами.

«Чуть ногу не пропорола. Нет никаких ограждений. Такая у нас беда. Страшно, если честно. Но люди ходят, бывает, что рыбачат на удочку. Детки летом купаются. Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас был нормальный причал», - прокомментировала местная жительница.

Люди сообщали о проблеме «народникам», а общественники обратились в администрацию района и транспортную прокуратуру.

«Выяснилось, что в конце прошлого года состоялся суд, после которого администрацию посёлка обязали поставить причал на учёт как бесхозный объект. Сейчас Усть-Баргузинский причал в процессе регистрации. Причал в Курбулике находится на территории Баргузинского заповедника и также нуждается в обновлении», - отметили в ОНФ по РБ.