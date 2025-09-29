Общество 29.09.2025 в 14:35

Юрточные районы столицы Монголии начнут отапливать российским газом

Домохозяйства, использующие газовые обогреватели, получат стимулирующие выплаты
Текст: Чингис Шоноев
Юрточные районы столицы Монголии начнут отапливать российским газом
Фото: архив «Номер один»
Российский газ начнет использоваться с ноября 2025 года для отопления в юрточных районах столицы Монголии. Об этом сообщили в департаменте по контролю за атмосферным воздухом и загрязнением окружающей среды Улан-Батора.

«Поэтапный переход на российский газ начался в части юрточных районов, где к октябрю текущего года утеплят дома и юрты пяти тысяч домохозйств. С ноября начнется их переход на отопление российским газом. Предполагается, что при переходе на него дом размером 10x8 будет обогреваться за 5-6, а юрта за 3-4 минуты», – привели данные в контролирующем ведомстве.

Оно напомнило, что домохозяйства, использующие в отопительном сезоне с сентября по май газовые обогреватели, получат стимулирующие выплаты в размере около 900 тыс. тугриков (более $250). 

Ранее посол РФ в стране Алексей Евсиков сообщил корреспонденту ТАСС о том, что участие Монголии в эксплуатации газопровода из России в Китай позволит «радикальным образом разрешить экологические проблемы Улан-Батора, газифицировать другие крупные города, например Дархан».

В столице Монголии проживает почти половина из более 3,5 млн населения страны. Прирост жителей в Улан-Баторе с 2001 года составляет примерно 68 тыс. человек в год, в основном за счет сельчан. Они создают неофициальные поселения, устанавливая юрты в неприспособленных местах, без коммунальных удобств.

На сегодня в юрточных кварталах столицы проживает 46% горожан, что ведет к тому, что уровень загрязнения воздуха от продуктов сжигания сырого угля, топливных брикетов и подручных материалов в 8-14 раз выше рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. По ее оценкам, Улан-Батор входит в десятку городов с самым грязным воздухом, являясь при этом самой холодной столицей в мире.
